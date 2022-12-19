Челябинцев предупредили о сильной гололедице из-за непогоды

Жителям Челябинской области стоит соблюдать предельную осторожность при перемещениях по улицам в эти дни. В отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, а также метели, снежные заносы, местами очень сильная гололедица.

Помимо этого, как пишет kursdela.biz со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска, порывы ветра в понедельник, 19 декабря, могут достигать 18 м/с, что тоже представляет потенциальную опасность.

О сильной гололедице предупредили синоптики и жителей Москвы. Днем 19 декабря температура воздуха в столице составит от –4 до –2 градусов, а ночью столбики термометров покажут до 9 градусов ниже нуля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также говорил, что высота сугробов в Москве в понедельник может достичь рекорда 1941 года.