«Соллерс» намерена возобновить производство восьмицилиндровых моторов

Компания «Соллерс» объявила о том, что возобновит производство восьмицилиндровых двигателей в первом полугодии 2023 года. Будут выпускаться бензиновые и битопливные моторы ЗМЗ серий 523 и 524, сообщила 19 декабря пресс-служба компании.

«В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет», — рассказал директор моторного завода Ильнур Сахабиев.

В «Соллерс» напомнили, что моторное производство теперь переименовано в заволжский филиал УАЗа.

На предприятиях, задействованных в производственной цепочке, уже началась подготовка к возобновлению производства восьмицилиндровых моторов.

Выпуск V8 был прекращен 29 декабря 2021 года, а самый первый двигатель семейства был собран в 1963 году. Всего за 58 лет производства данного двигателя было изготовлено 6 531 101 штука.

14 декабря группа «Соллерс» на презентации новых коммерческих моделей Atlant и Argo сообщила, что намерена выпустить на рынок полноприводный фургон в 2024 году. Для модели Sollers Atlant компания планирует разработать тяжелую модификацию полной массой 5 т. Аналогичной версии у китайских грузовиков JAC, которые лежат в основе новых моделей, нет. Благодаря удлиненной базе и увеличенной грузоподъемности автомобиль наверняка будет востребован на российском рынке. Кроме того, в компании рассчитывают оснастить новинку системой полного привода.