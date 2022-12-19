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Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Максим Мишин
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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 декабря, открыл новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей, построенный ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» в районе Бирюлево Западное.

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«В Москве открылся большой завод автокомпонентов, в котором может производиться до 12 млн единиц продукции. В основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомашин не только в Москве, но и практически на всех заводах страны», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам градоначальника, завод станет основой для возрождения российского автопрома, сообщается на сайте aif.ru.

Строительство нового завода площадью 36,6 тыс. кв. м было начато летом 2018 года. Столичное правительство предоставило для реализации проекта земельный участок площадью 3,25 га. На производстве установлено 112 единиц современного промышленного оборудования.

В результате строительства нового предприятия было создано более 200 рабочих мест. Новый завод сможет выпускать более 150 видов штампованных деталей. Предприятие использует только российское сырье. Его мощности обеспечат производство до 12 млн деталей в год для более 250 тыс. комплектов легковых автомобилей, пишет «Москва 24».

Ранее, 12 декабря, заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столице создан межотраслевой кластер, который будет работать над проектами в сфере электромобилестроения. В новое объединение вошли около 40 различных организаций, сообщается на сайте kp.ru.

По ее словам, среди участников кластера — представители транспортной отрасли, IT-компании, разработчики электроники, поставщики оборудования и материалов. Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов.

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