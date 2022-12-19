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Суд оставил в СИЗО журналиста Бигаева по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

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Фото: соцсети
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Суд оставил в СИЗО журналиста Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова из-за публикации в Telegram-канале. Об этом 19 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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Таким образом, Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на арест Бигаева, помещенного под стражу до 24 декабря.

Журналиста обвиняют по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»). Вину он не признает.

«Я работал над публикацией по заданию руководителя, выполнял свои журналистские обязанности по договору, заключенному с Ксенией Собчак. Дополнил информацию из открытых источников. Больше никакого отношения к этому делу не имею. С окружением господина Чемезова я никогда не общался», — сообщил Бигаев.

Также ранее суд оставил в силе арест коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Кроме того, из СИЗО не отпустили экс-главреда глянцевого журнала Tatler Ариана Романовского. Их арестовали еще в октябре. Оба являются фигурантами этого же дела, им грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от Чемезова крупную сумму за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».

На фоне произошедшего инцидента Собчак в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха». Она отметила, что искренне сожалеет о том, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову.

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