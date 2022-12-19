СК Белоруссии начал спецпроизводство в отношении оппозиционера Цепкало

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал процесс специального производства в отношении оппозиционера Валерия Цепкало. Об этом 19 декабря говорится в Telegram-канале ведомства.

«Обвиняемому Цепкало В.В. необходимо явиться по адресу: г. Минск, ул. Фрунзе, 19 (адрес здания СК Белоруссии. — Ред.)», — указано в публикации.

Уточняется, что специальным называется производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Белоруссии и уклоняется от явки в ведомство, ведущее уголовный процесс.

Информация о проведении спецпроизводства в отношении такого человека размещается на официальном сайте органа уголовного преследования, после чего обвиняемый считается надлежаще уведомленным о вызове в ведущее уголовный процесс ведомство.

Ранее, в октябре, МВД Белоруссии признало экстремистским формированием и запретило деятельность сторонников Цепкало. Решение распространяется на интернет-сайты политика, фонд Belarus Future, инициативу Tribunal live, а также на страницы политика в соцсетях и его Telegram-канал.

В 2020 году Цепкало хотел принять участие в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата. Сейчас он вместе с семьей находится за пределами страны, откуда продолжает политическую деятельность.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии констатировало, что проявления протестов практически сошли на нет. Против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела.