СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Подмосковье

Следственное управление СК по Московской области, а также прокуратура региона 19 декабря начали проверку после обрушения строительных лесов в Краснознаменске.

В результате происшествия пострадали 15 человек. Четверо из них получили тяжелые травмы. Все потерпевшие являются рабочими, в момент обрушения строительных лесов они занимались установкой конструкций.

В прокуратуре уточнили, что леса во время их демонтажа упали на рабочих.

«Правоохранителям предстоит дать оценку соблюдению законодательства строительной фирмой. Прокуратура также контролирует ход разбирательства», — сообщили в надзорном ведомстве.

На месте продолжают работу экстренные службы, следователи и криминалисты.