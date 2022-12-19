Во Франции задержали более 200 человек на фоне беспорядков после финала ЧМ

Более 200 человек задержаны во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после поражения французской сборной в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 19 декабря сообщает Le Parisien со ссылкой на МВД Франции.

Полиция задержала 227 человек, 47 из них — в Париже и его пригородах.

При этом 40 сотрудников полиции и жандармерии получили ранения.

В частности, на Елисейских Полях произошло несколько стычек с сотрудниками полиции.

Команда Аргентины победила Францию 18 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала чемпионом мира. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира.

По окончании игры президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле, чтобы поддержать игроков. Он присел на корточки и утешал форварда французской сборной Килиана Мбаппе.

Кроме того, французский лидер назвал Мбаппе великим игроком и отметил, что тот был лучшим бомбардиром этого чемпионата мира.