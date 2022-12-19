Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь ожидается «эталонная зима» без осадков и с бодрящими морозами до –13 градусов. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в понедельник, 19 декабря, в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительным прогнозам, синоптическая ситуация в Центральной России с 31 декабря на 1 января будет находиться в области повышенного атмосферного давления, а регион окажется в мешке холодного полярного воздуха, передает агентство городских новостей «Москва».

«Это значит, что москвичей, по всей видимости, ждет относительно лунная ночь с минимальной вероятностью осадков, слабым ветром и бодрящими морозами от –8 до –13 градусов, что идеально соответствует климатической норме сезона. Под ногами скрипучий снег, высота сугробов — не менее 20–30 см. Эталонная зима», — цитирует Тишковца НСН.

Синоптик добавил, что более точные прогнозы будут готовы за несколько суток до праздника, пишет РИАМО.

Ранее в этот день глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидаются морозы, однако на протяжении недели погода будет переменчивой, пишет Life.Ru.

По его словам, погода будет меняться от –15 до +1 градуса. Уже во вторник, 20 декабря, в столице ожидается –8 градусов, а в среду — нулевая температура с дождем, сообщается на сайте aif.ru.

В четверг и пятницу, 22 и 23 декабря, температура также остановится на отметке около нуля градусов с пасмурной погодой, пишет «Москва 24».