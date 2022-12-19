Курс евро превысил 70 рублей впервые с 27 мая

Курс евро в ходе торгов превысил 70 рублей впервые с 27 мая, следует из данных Московской биржи за 19 декабря.

По состоянию на 11:10 мск, курс евро прибавлял 1,42%, поднимаясь до 70,08 рубля. К 11:45 мск валюта доходила уже до 70,47 рубля.

Наблюдается рост и американской валюты. К тому же времени курс доллара впервые с 30 мая превысил 66 рублей.

5 декабря эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться.

Он пояснил, что на это могут влиять несколько факторов. Например, начало месяца, когда предыдущий налоговый период завершен, а до нового налогового периода пока еще далеко. Негативно могли повлиять и новости от ВОЗ о возобновившемся росте числа заболевших коронавирусом в мире, что может предполагать замедление роста спроса на нефть в Азии, добавил эксперт.

1 декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.