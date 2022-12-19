В Кунцево завершили строительство пешеходного перехода через пути МЦД-1

Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Северный дублер Кутузовского проспекта на западе Москвы в районе Кунцево завершено. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в понедельник, 19 декабря.

«Инженерное сооружение возведено в районе пересечения улицы Полоцкая и улицы Гвардейская. Благодаря новому переходу жители смогут безопасно переходить через железнодорожные пути и строящуюся скоростную магистраль», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Заммэра отметил, что он станет одним из самых длинных в городе — длина пролета перехода составляет 118 м. Он полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. С обеих сторон сооружены лестничные сходы с пандусами, также проектом предусмотрены лифты, пишет «Москва 24».

Бочкарев добавил, что строители провели все необходимые инженерные коммуникации и выполнили благоустройство прилегающей территории.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что инспекторы комитета провели итоговую проверку пешеходного моста. Специалисты провели комплекс исследований и оценили качество стройматериалов и конструкций перехода, пишет РИАМО.

Ранее, 2 ноября, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что до 2026 года в Москве построят порядка 50 пешеходных переходов.

По его словам, в настоящее время уже строятся четыре перехода через МЦД на Дмитровском шоссе в районе д. 29, д. 5 и д. 7, корп. 2, 1-го Тушинского проезда, вл. 19, на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской, а также через Лермонтовский проспект в районе д. 2, корп. 1.

Также ведется проектирование 12 пешеходных переходов и разработка для них градостроительной документации. Пять из них будут предназначены для перехода через пути МЦД.

В тот же день в минтрансе Московской области сообщили, что монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода завершился вблизи деревни Носово. Работы велись в рамках реконструкции Лобненского шоссе, открытие участка запланировано на декабрь, отмечает телеканал «360».