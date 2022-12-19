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В ДНР сообщили о разрушениях на заводе «Силур» из-за обстрела со стороны ВСУ

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Фото: Telegram
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Инфраструктура завода «Силур» в Харцызске Донецкой Народной Республики (ДНР) повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведенного из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 19 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Населенный пункт Харцызск: повреждена инфраструктура сталепроволочного-канатного завода «Силур», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот же день представительство ДНР сообщало, что украинские войска в 9:30 мск выпустили по Харцызску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за того, что в регионе нарастает гуманитарная катастрофа на фоне регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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