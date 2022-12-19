Число пострадавших при обрушении лесов в Подмосковье выросло до 15
Количество пострадавших при обрушении строительных лесов в Краснознаменске Московской области увеличилось до 15. По данным «Известий», 14 человек госпитализированы, четверо из них получили тяжелые травмы.
Ранее сообщалось о 10 пострадавших в результате инцидента. В экстренных службах Подмосковья отметили, что все потерпевшие являются рабочими, в момент обрушения строительных лесов они занимались установкой конструкций.
Также отмечалось, что под завалами всё еще могут оставаться люди. На месте продолжают работу экстренные службы.
В июле один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы в Леонтьевском переулке. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы.