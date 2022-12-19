Что известно о госпитализации дочери солиста «На-На»

В семье солиста группы «На-На» Владимира Политова произошла трагедия — дочь музыканта Алена попала в реанимацию. Что известно о причинах госпитализации и состоянии девушки — в материале «Известий».

Госпитализация дочери солиста «На-На»

О госпитализации 22-летней Алены стало известно в воскресенье, 18 декабря. «Скорая» приехала по вызову в ее квартиру на Пятницкой улице в Москве. Девушку в тяжелом состоянии доставили в токсикологическую реанимацию, медики допускают возможность отравления. Причина госпитализации неизвестна. 19 декабря пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Реакция Политова

Звездный отец девушки 18 декабря только вернулся в Москву из поездки и сразу же узнал новости о дочери. Первоначально артист не мог дозвониться до Алены, но в понедельник сообщил изданию «360», что девушка пришла в сознание, ответила на звонок и чувствует себя нормально. Музыкант собирается на встречу с лечащим врачом дочери.

При этом накануне артист в комментарии Пятому каналу говорил, что девушка в тяжелом состоянии.

Биография дочери солиста «На-На»

С матерью Алены, Ольгой, артист прожил в браке с 1999 по 2006 год. Дочь музыканта росла в Германии, но недавно перебралась к отцу в Москву. Девушка замужем и живет с супругом.

В давних интервью Политов рассказывал, что дочь зарабатывает на жизнь, занимаясь соцсетями и монтируя видео для блогеров.