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TAC указал на невозможность дальнейшего сокрытия Западом правды о положении ВСУ

TAC: Запад уже не в состоянии скрывать правду о состоянии украинской армии
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Фото: REUTERS
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Западные лидеры больше не могут скрывать правду о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и страны в целом. Такое мнение в понедельник, 19 декабря, высказал член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший в статье для журнала The American Conservative (TAC).

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Обозреватель указывает на недавнее заявление председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в котором она сообщила о потерях в ВСУ в размере 100 тыс. человек и о 20 тыс. погибших среди мирного населения. По мнению О'Нила, эти цифры говорят о том, что Украина близка к поражению.

«Если оценка фон дер Ляйен верна, это почти в 10 раз превышает количество погибших украинских солдат, о которых сообщает украинское правительство. Реплика президента ЕК показывает, что даже самые сильные сторонники этого конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть», — говорится в статье.

По словам обозревателя, несмотря на заявления американских СМИ и администрации президента США Джо Байдена о победе Украины над РФ, факты на местах свидетельствуют об обратном.

«Основные СМИ и администрация Байдена до отвращения настаивают на том, что Украина побеждает Россию. Но факты на местах не соответствуют этому повествованию. Ястребы войны знают, что их циничная политика в отношении Украины не привела к вытеснению России оттуда», — пишет О'Нил.

В заключение обозреватель приходит к выводу, что действия Белого дома в рамках украинского конфликта привели США к внешнеполитическому провалу, а украинский народ — к страданиям.

«Украинская нация разрушена ради интересов США и по наущению глобалистской американской империи», — подытожил О'Нил.

До этого, 17 декабря, экс-полковник армии США Ричард Блэк заявил, что Украина проигрывает конфликт с Россией, так как пополнять потери в живой силе и оружии уже нечем и неоткуда. По его словам, США должны подтолкнуть Киев и Москву к проведению мирных переговоров.

Днем ранее британский экономист и историк Адам Туз в беседе с журналом Foreign Policy указал на то, что Украина стоит на грани катастрофы. По его мнению, об этом свидетельствуют обращение президента Украины Владимира Зеленского к беженцам с просьбой не возвращаться на родину, а также факт разрушения половины энергетической инфраструктуры страны.

Ранее, 6 декабря, обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер написали о переломном моменте в конфликте на Украине из-за усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима.

В конце ноября офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российская армия одержит победу на Украине к концу лета 2023 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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