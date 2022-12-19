В Калуге открылась новогодняя ярмарка

В Калуге на пешеходной части Театральной улицы открылась новогодняя ярмарка. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет газета «Весть».

Ярмарка будет работать до 7 января.

Посетители могут купить новогодние подарки, а также попробовать авторские напитки и выпечку. Также рядом заработал базар, на котором можно купить ель или сосну.

Рядом с палатками на ярмарке установили украшенную ель. Также на базаре играет новогодняя музыка.

Ранее, 15 декабря, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники. Самым востребованным направлением остаются внутренние туры. Лидерами направлений остается Краснодарский край, далее идут Санкт-Петербург, Кавминводы, горнолыжные курорты и Москва с Подмосковьем.