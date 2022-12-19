На востоке Украины объявлена воздушная тревога

На востоке Украины 19 декабря объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

В частности, сигналы оповещения сработали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, тревога прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

В ночь на 19 декабря в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах украинской столицы.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве после взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры.

При этом официальной информации об этих ударах от Министерства обороны России не поступало.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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