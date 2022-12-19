Москвичей предупредили о переменчивой погоде в ближайшую неделю

В ближайшие дни в Москве ожидаются морозы, однако на протяжении недели погода будет переменчивой. Об этом 19 декабря сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, погода будет меняться от –15 до +1 градуса. Уже во вторник, 20 декабря, в столице ожидается –8 градусов, а в среду — нулевая температура с дождем.

В четверг и пятницу, 22 и 23 декабря, температура также остановится на отметке около нуля градусов с пасмурной погодой.

«Снег сегодня [в понедельник] закончился, но это передышка на 12–18 часов. Нас ждут снежные выходные. Наиболее сильный снег — в ночь с субботы на воскресенье, но подсыпать будет и в дневные часы», — сообщил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее в понедельник сообщалось, что высота сугробов в столице достигла 34 см, обновив рекорд 1941 года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сильных осадков в третьей декаде декабря не ожидается.

Накануне Леус также объяснил переменчивость погоды в Москве в начале декабря. Синоптик отметил, что в Московский регион приходили циклоны из Атлантики, и пока они доходили до центральных районов, их температура снижалась постепенно.

Кроме того, на переменчивость московской погоды влияет изменение климата, в частности глобальное потепление, пояснил он.