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Курс доллара достиг 66 рублей впервые с 30 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара поднялся в ходе торгов выше 66 рублей впервые с 30 мая, следует из данных Московской биржи за 19 декабря.

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По состоянию на 11:45 мск, курс доллара находится на уровне 66,19 рубля. Курс евро тем временем доходил до 70,47 рубля. Для этой валюты такие показатели были зафиксированы впервые с 27 мая.

15 декабря аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров рассказал «Известиям», что к концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей. Он пояснил, что рост доллара может спровоцировать сокращение профицита торгового баланса, который, по его словам, уже начался.

Этот тренд будет продолжаться благодаря восстановлению импорта и падению нефтегазовых доходов на фоне эмбарго и потолка цен на российскую нефть со стороны Запада, добавил эксперт.

В начале декабря финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что серьезных изменений в курсах доллара и евро по отношению к рублю в конце года не прогнозируется. По его мнению, возможно ослабление до 62–63 рублей за $1 и до 64–65 рублей за €1.

До этого, 28 мая, американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой текущего года.

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