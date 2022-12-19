Военкор «Известий» Трушнин стал победителем Международной премии RT

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин стал победителем Международной премии имени Халеда аль-Хатыба – 2022 для военкоров в категории «Лучшая работа из зоны конфликта (видео)». Об этом 19 декабря сообщает телеканал RT, являющийся учредителем этой премии.

Трушнин победил с работой под названием «Ад и рай в монастыре». Это репортаж о том, как под непрерывным обстрелом украинских войск проходила эвакуация мирных граждан из Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском Донецкой Народной Республики (ДНР).

В категории «Лучшая работа из зоны конфликта (текст)» победил журналист «Комсомольской правды» Александр Коц. В номинации «Лучшая работа: гуманитарная миссия» выиграли Регина Орехова из студии документального кино ТОК медиагруппы «Россия сегодня» (видео) и журналистка «РИА Новости» Мария Марикян (текст).

Телеканал RT учредил премию в 2017 году в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс.

Валентин Трушнин с начала российской спецоперации по защите Донбасса снимает репортажи с мест боевых действий и в тылу.

Так, например, в ноябре военкор побывал на позициях российских артиллеристов, чтобы показать работу войск. В том же месяце он показал и работу отдельного танкового батальона первого армейского корпуса Народной милиции ДНР.