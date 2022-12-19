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Политолог оценил вероятность ухода Маска с поста главы Twitter после опроса

Политолог Зудин: если результаты опроса покажут, что Маску нужно покинуть пост главы Twitter, он всё равно останется «у руля»
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Фото: Global Look Press
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Если результаты опроса покажут, что предпринимателю Илону Маску нужно покинуть пост главы Twitter, он всё равно останется «у руля». Так как он владелец социальной сети, ему необязательно непосредственно управлять ею. Об этом 19 декабря «Известиям» сообщил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

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Накануне Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за или против того, чтобы он покинул пост главы компании. Соответствующий опрос он опубликовал в своем аккаунте.

Политолог напомнил, что Маск разоблачил предыдущее руководство Twitter в том, что оно сотрудничало с Демократической партией США и скрывало данные.

«Было разоблачение деятельности руководства Twitter, которое нарушало американские законы в части свободы слова. Появились материалы, которые уличали руководство Twitter в сговоре с Демократической партией, а также стало известно о сговоре ФБР с Демократической партией, фактически органы госвласти действовали по указке правящей политической партии. То есть это нарушение закона», — сказал он.

Зудин предположил, что опрос Маска, уходить ли ему с поста главы соцсети, является шагом в его политической кампании.

«При желании можно объявить это пиар-ходом. Это такой шаг в политической кампании, которую Маск ведет. С учетом того, что он уже сделал, он получил не только противников, но и сторонников. Я думаю, что результаты опроса, если они будут реальными, покажут, что определенный уровень поддержки он приобрел», — сказал эксперт.

Зудин отметил, что Маск является владельцем соцсети, ему «совершенно необязательно непосредственно управлять». Даже если по результатам опроса ему придется уйти, он всё равно останется у руля, заключил преподаватель МГИМО.

В начале декабря Маск и журналист Мэтт Таибби опубликовали в Twitter внутренние документы компании, в которых содержится информация об инциденте с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала разоблачение Байдена-младшего, используя информацию, найденную в секретных письмах на его ноутбуке. Однако Twitter принял меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что эта информация может быть «небезопасной».

В марте сообщалось, что отчет, опубликованный газетой New York Times, подтвердил подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году на ноутбуке Хантера Байдена. Переписки подтверждают, что сын президента США использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях.

Также эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера. Мужчину подозревают в причастности к наркотрафику и проституции.

Политолог Сергей Станкевич выразил мнение в беседе с «Известиями», что в настоящее время в США есть запрос на политиков, которые могут помочь сформироваться новой политической элите вместо старой двухпартийной, поэтому у Маска хорошие перспективы, а Байден не способен ему противостоять.

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