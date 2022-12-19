Шесть человек пострадали в ДТП в Тюменской области
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Шадринск — Ялуторовск в Тюменской области. Шесть человек госпитализированы с различными травмами.
Авария произошла днем 18 декабря на 148-м км трассы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и допустил наезд на бордюр, после чего легковушку выбросило на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с ВАЗ-2106, пишет Megatyumen.ru.
Установлено, что стаж вождения мужчины, управлявшего «Ладой», составляет меньше месяца.
Еще одна авария произошла на 115-м км трассы. Автомобиль Toyota столкнулся с Volkswagen. Травмы получили 60-летний мужчина и 85-летняя женщина, которые находились на пассажирских местах во второй иномарке, пишет портал «Наш город». 47-летняя женщина-водитель Toyota скончалась.