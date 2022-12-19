События недели в фотографиях: триумф Месси, новая мисс Интернешнл и крушение аквариума

Ситуация в Косово обострилась после того, как был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. Сербы начали сооружать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич поднял вопрос о вводе сербских военных и полицейских на север Косово, где расположены сербские общины, Вашингтон выступил категорически против