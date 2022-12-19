События недели в фотографиях: триумф Месси, новая мисс Интернешнл и крушение аквариума
События недели в фотографиях: триумф Месси, новая мисс Интернешнл и крушение аквариума
2022-12-19 11:29:16
2022-12-19 11:29:16
2022-12-19 11:29:16
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Главным событием прошедшей недели стала победа Аргентины в финале чемпионата мира в ходе послематчевых пенальти 4:2, Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира, который он выиграл впервые
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны. Ее высота составляет 27 м, диаметр ствола — 56 см, возраст оценивается в 95 лет
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Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou
Победительницей конкурса «Мисс Интернешнл – 2022», который прошел в Токио, стала представительница Германии Ясмин Зельберг
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Протесты сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару вылились в столкновения с полицией и погромы на улицах Бразилиа
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Фото: REUTERS/Justin Makangara
Более 120 человек погибли в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, в результате сильного ливня, вызвавшего наводнения и оползни
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Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
В Перу продолжаются массовые протесты после объявления импичмента президенту Педро Кастильо и его ареста. Митингующие требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, 20 погибли
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Фото: REUTERS/Florion Goga
Ситуация в Косово обострилась после того, как был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. Сербы начали сооружать баррикады. Президент Сербии Александр Вучич поднял вопрос о вводе сербских военных и полицейских на север Косово, где расположены сербские общины, Вашингтон выступил категорически против
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Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
В Подгорице, столице Черногории, прошли протесты, в ходе которых сторонники президента попытались захватить здание парламента. Это произошло после того, как парламент попытался ограничить полномочия главы государства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Москва в минувшие выходные побила рекорд по количеству выпавшего снега. Этот снегопад стал самым сильным за последние 80 лет
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Британские медсестры впервые за всю историю профсоюза вышли на всеобщую забастовку во всех частях королевства. Тысячи плановых приемов и операций были перенесены
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
Несколько населенных пунктов на юге Португалии ушли под воду после затяжных ливней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В столичном Гостином Дворе прошел VII Международный благотворительный кадетский бал
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
В Берлине лопнул самый крупный в мире аквариум, в котором находилось 1,5 тыс. видов тропических рыб
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