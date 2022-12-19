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В Москве открылась мультимедийная интерактивная выставка «Время культуры»

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Фото: выставка «Время культуры»
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«Время культуры» — познавательное путешествие в Россию XIX века через призму культурных событий. Центральный объект мультимедийного проекта — огромный циферблат часов — символ течения времени. Оказавшись внутри, посетитель сам управляет временем, запуская одну из 25 видеоновелл, которые расскажут о главных событиях некалендарного XIX века, Золотого века российской культуры. Проект реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Российского фонда культуры.

Связующий элемент — время и год, в который произошли те или иные знаковые события российской культуры, ведь эпоха всегда влияла на культурный контекст. Будут представлены исторические и культурные события XIX века, ставшего Золотым для российской культуры.

Но настоящий XIX век, не календарный, начался с французской революции 1789 года и завершился 1913 годом, последним мирным годом в Европе. В это время уместились культурные события эпохи Екатерины II, Золотой и Серебряный века русской культуры, начало русского авангарда.

В этот исторический период обрели свой голос великая русская литература и музыка. Имена русских художников и меценатов знал весь просвещенный мир. Ивана Тургенева приветствовала овациями французская публика, когда он входил в зал парижского театра под руку с Флобером и Золя. Петра Чайковского пригласили открывать своим концертом Карнеги-холл в Нью-Йорке. Меценаты Сергей Щукин и Иван Морозов сформировали лучшие коллекции импрессионистов в мире.

Хотите перенестись в прошлое? Почувствовать атмосферу эпохи, встретиться с персонажами и героями книг? Наверняка интересно было бы посмотреть со стороны, как Малевич на самом деле создавал свой знаменитый «Черный квадрат».

Прошлое всегда нас притягивало не меньше, чем будущее, потому что именно знание культурного и исторического контекста помогает выстраивать мостики между прошлым и будущим. История всегда рассказывает нам про удивительные события и неординарных личностей, которые силой любви и верности своему государству совершают невероятные подвиги и становятся примером для подражания. А именно правильные примеры формируют идеалы молодого поколения и служат ему опорой.

Также в программе познавательные мастер-классы для взрослых и детей. Вход свободный.

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