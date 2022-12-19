Сильные морозы прогнозируется в некоторых регионах европейской части России

Сильные морозы и осадки ожидают некоторые регионы европейской части страны. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Костромскую, Ярославскую, Ивановскую и Владимирскую области ожидают морозы до 15–18 градусов в ближайшие дни. Кировскую, Свердловскую области и Пермский край — до 22–26 градусов. В регионах Приволжского федерального округа пройдут ледяные дожди, на юге сильный мокрый снег, передает телеканал «Известия». В Поволжье ожидаются гололед, налипание мокрого снега и ветер до 20 м/с. Особенно сложная погода будет в Башкирии и Татарстане.

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