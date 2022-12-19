Четыре аварийных дома расселили в Краснодарском крае

В Тихорецком районе Краснодарского края расселили четыре многоквартирных дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Новоселье смогут отметить 62 человека.

Расселение проводится благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Общая площадь квартир в домах составляла почти 1,2 тыс. кв. м. Собственникам 21 квартиры было выплачено возмещение за жилье, еще трем собственникам предоставили благоустроенные квартиры. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В 2021 году в регионе расселили 170 квартир. Новоселье смогли отметить 420 жителей Краснодара, Армавира, Северского и Ленинградского районов.

Ранее сообщалось, что Амурская область получила дополнительное финансирование в размере 415 млн рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Средства в регион направил Фонд содействия реформированию ЖКХ.