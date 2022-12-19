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Названы популярные направления среди путешественников в 2022 году

Исследование: по итогам 2022 года среди туристов вырос спрос на ряд внутрироссийских направлений
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Фото: Global Look Press/Wolfgang Noack
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В 2022 году среди путешественников из России в топ-10 зарубежных направлений вошли Белоруссия, Турция, ОАЭ, Армения, Казахстан, Таиланд, Италия, Грузия, Узбекистан и Испания, следует из исследования сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. С результатами «Известия» ознакомились 19 декабря.

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«Страны СНГ стали лидерами среди зарубежных направлений по числу бронирований: на них приходится 34% от всех броней за границей, что в 8,5 раза больше, чем в прошлом году (4%)», — уточнили эксперты.

В то же время отмечается, что спрос на отдых в СНГ оказался выше, чем в странах Ближнего Востока, с которыми также открыто прямое авиасообщение, действует безвизовый или упрощенный визовый режим.

«На ближневосточные направления пришлось 25% бронирований (в 2021 году — 31%). Доля европейских направлений снизилась с 17 до 13%», — говорится в исследовании.

При этом отдых в зарубежных отелях обходился россиянам в среднем в 7200 рублей за ночь — на 23% меньше, чем в прошлом году (9300 рублей).

В десятку самых востребованных регионов России по количеству бронирований туристами вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, Ростовская, Калининградская и Нижегородская области, Ставропольский край, Ярославская область.

«По итогам 2022 года спрос на ряд внутрироссийских направлений заметно вырос: так, доля бронирований в Санкт-Петербурге увеличилась до 17% (в 2021 году — 11%), на Краснодарский край приходится 16% бронирований (в 2021 году — 10%)», — сообщили исследователи.

За размещение в российских отелях путешественники в среднем платили 4 тыс. рублей в сутки, что на 3% больше, чем в прошлом году (3900 рублей).

По информации сервиса, 88% бронирований в 2022 году туристы совершили в российских отелях. В прошлом году показатель составлял 77%. Доля зарубежных бронирований снизилась с 23% в 2021 году до 12% в 2022 году.

Как рассказали эксперты, из 40 тыс. опрошенных российских туристов большинство респондентов в этом году отправлялись в путешествие. Так, 19% из них сообщили, что путешествовали один раз за год, 40% сделали от двух до пяти поездок, а 20% — более пяти поездок. Не путешествовали 17% туристов.

Ранее, 15 декабря, Ассоциация туроператоров России сообщила, что в новогодние путешествие отправятся около 630 тыс. россиян. При этом самым востребованным направлением остаются внутренние туры.

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