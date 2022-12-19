Три случая кори зарегистрировали в Красноярском крае

В 2022 году в Красноярском крае зарегистрировали три случая кори. Во всех случаях заболели непривитые дети.

По данным Роспотребнадзора, несовершеннолетние прибыли из стран ближнего зарубежья. Врачи провели вакцинацию людей, контактировавших с детьми в жилых домах и других местах. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев отметил, что заразиться корью можно даже при кратковременном контакте. В зоне риска находятся граждане, не привитые от заболевания. Охват прививками в Красноярском крае составляет свыше 95%, в 2022 году плановую иммунизацию проводят для 1,5 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что за месяц в Новосибирской области выявили пять случаев заболевания корью. Все пациенты ранее не были привиты.