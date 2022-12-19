Главу Русского дома в ЦАР эвакуируют из-за тяжелого состояния после покушения

В посольстве России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 19 декабря сообщили, что главу Русского дома Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют.

«Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь», — рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Дипломаты не уточнили, когда именно эвакуируют Сытого.

16 декабря Сытый получил посылку, которую вскрыл в кабинете. Как оказалось, она была начинена взрывчаткой, устройство сдетонировало. Глава Русского дома был госпитализирован.

Позже стало известно, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени Алекса Севильяно Мингуэсы. На месте покушения была записка с угрозой, исходящей от «всех французов» с призывом к русским убираться из Африки.

Российский МИД выразил надежду на заслуженное наказание для виновных. Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаз заявил, что теракт не повлияет на отношения Банги и Москвы.

Кроме того, в ООН осудили покушение на главу Русского дома в ЦАР.