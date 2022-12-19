Рейсовый автобус сгорел на трассе Екатеринбург — Североуральск, 24 его пассажира эвакуировались. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области в своем Telegram-канале в понедельник, 19 декабря.

«В 09:45 19 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании рейсового пассажирского автобуса на 108-м км автодороги Екатеринбург — Североуральск. До прибытия пожарных из транспортного средства самостоятельно эвакуировались 24 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные быстро локализовали и ликвидировали пожар.

К тушению возгорания были привлечены две единицы пожарной техники и семь человек личного состава.

Накануне, 18 декабря, сообщалось о пожаре в вагоне пассажирского поезда Ростов — Москва. Возгорание произошло в одном из вагонов состава на станции Хотунок. Данных о пострадавших не поступало.