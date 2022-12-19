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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят сотрудничество России с ЕАЭС

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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20 декабря в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Экономическое сотрудничество России с ЕАЭC: новый фокус внимания».

Каких результатов в 2022 году удалось достичь странам ЕЭАС в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной мировой политической конъюнктуры? Какие приоритеты ставит перед собой Россия как председатель ЕАЭС в 2023 году? Как реализовывается переход на расчеты в национальных валютах? Как Евразийское инвестиционное агентство поможет активизировать экономическое сотрудничество с дружественными странами?

Участники:

  • Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития России;
  • Сергей Синельников-Мурылев, ректор Всероссийской академии внешней торговли;
  • Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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