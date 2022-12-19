Актер Том Круз обратился к фанатам во время прыжка из самолета. Так он проанонсировал выход двух частей фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата».

Видео появилось 19 декабря в аккаунте актера в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы над потрясающей Южной Африкой, снимаем «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», первую и вторую части. Я не хотел, чтобы год заканчивался без благодарности к тем, кто пришел в кинотеатры и поддержал «Топ Ган 2: Мэверик», — сказал Круз.

Новая часть серии «Миссия невыполнима» с названием Dead Reckoning Part One должна выйти в июле следующего года.

В начале октября стало известно, что Том Круз отправится на Международную космическую станцию (МКС) и совершит выход в открытый космос ради съемок в фильме.

Представитель компании Universal Filmed Entertainment Донна Лэнгли рассказала, что у студии с Крузом разработан совместный «отличный проект». По ее словам, планируется доставить ракету на МКС и снимать там кино.