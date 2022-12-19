На ремонт жилых дворов в Якутске направят 450 млн рублей

Рекордную сумму направят на ремонт дворов в Якутске в 2023 году. Объем финансирования из бюджетов разных уровней составит 450 млн рублей.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, 150 млн рублей направят из казны республики за счет финансирования столичных функций. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Еще 150 млн рублей предусмотрено в рамках программы «1000 дворов».

«Надо навести порядок после ремонта улиц, существенно повысить качество очистки города, его благоустройства и санитарного состояния», — сказал глава республики.

По всей Якутии планируется благоустройство свыше 170 дворовых и общественных пространств в 60 муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что на территории Мурманска в ближайшие два года планируют привести в порядок около 800 дворов и четыре общественных пространства.