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Установлена личность избившего замглавы департамента ЖКХ Москвы

«Известия» выяснили личность напавшего на замглавы столичного департамента ЖКХ Калтурина
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Фото: РИА Новости/Антон Буценко
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Установлена личность избившего 17 декабря заместителя руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Калтурина. По данным «Известий», им является ранее судимый 35-летний Станислав Абдурашидов.

По данным источника, со злоумышленником после произошедшего связались правоохранители, после чего он уже самостоятельно пришел в отдел полиции, где дал объяснения. Его отпустили с обязательством о следующей явке. Свою вину он не признает.

По данным «Известий», в день происшествия чиновник вышел из офиса в Богоявленском переулке и направился к служебному автомобилю. В тот момент его окликнул неизвестный мужчина, который впоследствии несколько раз ударил Калтурина.

Со слов самого чиновника, нападавший заявил, что Калтурин 10 декабря якобы сбил его беременную жену на служебной машине и потребовал извинений перед женщиной. По словам пострадавшего, он в ДТП не попадал.

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