Навигация завершится на Байкале 25 декабря в Приангарье

Навигацию на озере Байкал закроют с 25 декабря в Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве отмечают, что на основных реках навигация продлилась до 10 октября, на реке Ангаре — до 1 декабря. Возобновление движения маломерных судов на Байкале запланировано на середину мая.

В период закрытия навигации судовладельцам грозит административная ответственность за нарушение запрета выхода на воду. Размер штрафа составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в период навигации водным пассажирским транспортом в Московской области воспользовались больше 30 тыс. человек. Перевозки осуществлялись по трем маршрутам — в Коломне, Серпухове и Лыткарине.