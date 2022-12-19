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Пушилин: часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, была уничтожена

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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об уничтожении части позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых 18 декабря велся огонь по Донецку.

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Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» 19 декабря отметил, что позиции украинских военных были уничтожены ответным огнем, который велся подразделениями первого армейского корпуса и силами российской армии.

По его словам, удары были нанесены по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая пока находится под контролем ВСУ. При этом, как указал Пушилин, центр Марьинки уже зачищен от украинских сил.

18 декабря боевики ВСУ обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города.

В частности, под огнем оказалась больница, откуда эвакуировали пациентов. Среди них были пострадавшие средней тяжести, один из пациентов умер.

Кроме того, один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке, повредив две квартиры и кровлю. Пострадавших при попадании снаряда в дом нет.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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