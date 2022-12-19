Опубликован трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Киностудия Universal Pictures показала трейлер нового фильма режиссера Кристофера Нолана под названием «Оппенгеймер». Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии в понедельник, 19 декабря.

Фильм повествует об американском физике, одном из разработчиков атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Главную роль исполняет ирландский актер Киллиан Мерфи. В фильме также приняли участие Эмили Блант, Роберт Дауни – младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие голливудские актеры.

Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.

В начале октября сообщалось, что Universal Pictures планирует снять новую часть франшизы «Американский пирог». Ожидается, что режиссером новой картины станет актриса и сценаристка Сухата Дэй, до этого работавшая над комедией «Определись, пожалуйста» (2020).