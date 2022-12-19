Синоптики пообещали потепление в Брянской области

На предстоящей неделе в Брянской области ожидается потепление до +3 градусов. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на синоптиков.

Осадков преимущественно не ожидается.

Как отмечается в материале, такая погода будет стоять два дня. Однако уже в среду в регион придет циклон, который принесет снегопады и ледяные дожди.

Накануне, 18 декабря, сообщалось, что столицу накроет снегопад. Коммунальные службы дежурили с вечера и выехали на основные магистрали, как только дороги едва покрылись снегом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 17 декабря заявил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион.