Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира-2022 (ЧМ).

35-летний нападающий принял участие во всех семи матчах своей команды на турнире. Он забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Аргентина 18 декабря победила Францию на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала победителем турнира.

В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).

Месси получил приз лучшему футболисту ЧМ во второй раз в карьере: аналогичной награды он удостоился восемь лет назад, на чемпионате мира-2014.

Тогда сборная Аргентины уступила ФРГ в финале. На том турнире Месси забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, напоминает газета «Спорт-Экспресс».