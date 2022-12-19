Пожар в жилом доме произошел в Орловской области

Пожар в жилом доме произошел в деревне Павлово Залегощенского района Орловской области. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Дом загорелся накануне, 18 декабря, в 00:04. Площадь пожара составила 80 кв. м. В результате никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

16 декабря в пермском ТРК «Колизей Синема» произошло задымление. Еще до приезда пожарных 200 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.