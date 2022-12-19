Волны высотой до 10 м прогнозируют в акватории Тихого океана на Камчатке
Штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае. Высокие волны ожидаются в акваториях Берингова моря и Тихого океана.
Согласно прогнозам, вечером 19 декабря высота волн в Тихом океане будет достигать 8–10 м. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Утром 20 декабря волнение распространится на Берингово море в Алеутском муниципальном округе. Неблагоприятное явление продлится до середины дня 20 декабря.
В МЧС отметили, что угрозы для населенных пунктов нет.
Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Приморском крае в связи с интенсивным снегопадом. Осадки ожидаются с 21 по 23 декабря.