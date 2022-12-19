Один человек погиб в ДТП в Петербурге
Один человек погиб в автомобильной аварии в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 19 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне, 18 декабря, около 16:40 на пересечении улиц Васи Алексеева и Автовской. Автомобиль Audi A6 на регулируемом пешеходном переходе сбил 36-летнего мужчину, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. От полученных травм он умер на месте.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
16 декабря на 178-м км трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре служебный автобус съехал в кювет и перевернулся. Сообщалось о восьми погибших. Также на сегодняшний день четыре человека, пострадавших в ДТП, остаются в тяжелом состоянии.