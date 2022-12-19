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Advance: американские ЗРК Patriot станут приоритетной целью для ВС России на Украине

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Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot станут приоритетной целью Вооруженных сил России (ВС РФ) в случае их поставок на Украину. Об этом 15 декабря сообщил хорватский портал Advance.

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«Кроме того, россияне попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое пристальное изучение, разумеется, не может устраивать», — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что ЗРК Patriot сложны в управлении, и для обслуживания одной батареи необходимы около 90 человек. Также стоимость одной ракеты для комплекса составляет $4 млн. В статье отмечаются, что поставки ЗРК будут скорее символическим жестом со стороны США, чем реальным усилением обороны Украины.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал 13 декабря телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

На следующий день офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для ВС РФ.

В то же время первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров указал, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставки Киеву американских зенитных ракетных комплексов Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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