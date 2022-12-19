Панарина признали лучшим игроком матча «Чикаго» — «Рейнджерс»

Российский нападающий нью-йоркского хоккейного клуба «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшей игры с командой «Чикаго». Встреча прошла в ночь на 19 декабря в рамках чемпионата НХЛ.

По результатам матча Панарин набрал 3 (1 + 2) очка. Теперь на счету 31-летнего россиянина в этом сезоне восемь голов и 32 голевые передачи. Он стал третьим российским игроком, который набрал 40 очков.

На данный момент самым результативным российским игроком этого сезона является нападающий «Тампы» Никита Кучеров (47 очков), а на втором месте — Кирилл Капризов из «Миннесоты» (42 очка), сообщает «Спорт-Экспресс».

Год назад, в декабре, в игре с «Чикаго» Панарин также был признан лучшим игроком матча. Тогда встреча хоккейных клубов закончилась со счетом 2:6 в пользу «Рейнджерс». Панарин отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.