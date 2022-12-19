Синоптик пообещал возвращение морозной погоды в Санкт-Петербург

В понедельник, 19 декабря, атмосферный фронт принес в Санкт-Петербург оттепель и небольшой снег, однако в предстоящие сутки вновь похолодает под влиянием барического гребня с юга. Об этом рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

По словам специалиста, погода будет морозной даже днем.

Синоптик напомнил, что в прошлом году в Санкт-Петербурге также наблюдалась небольшая оттепель в середине декабря. Однако она не повлияла на последующую погоду, пишет 78.ru.

«Вот и в этом году после нескольких дней положительных температур в городе снова наступит зимняя морозная погода», — отметил Колесов.

Ранее синоптик сообщал, что в Новый год в городе также ожидается минусовая температура, отмечает ИА FlashNord.