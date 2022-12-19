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ВСУ выпустили шесть ракет из HIMERS по Харцызску в ДНР

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Фото: Соцсети
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Украинские военные обстреляли Харцызск в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMERS, ими было выпущено шесть ракет. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале в понедельник, 19 декабря.

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«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины по направлению Курахово — Харцызск. Выпущено шесть ракет из РСЗО HIMERS», — сказано в сообщении.

В результате обстрела был ранен мирный житель, о чем сообщили в штабе теробороны республики в Telegram. Там призвали жителей не выходить из дома без лишней надобности.

Накануне, 18 декабря, украинские боевики весь день обстреливали Донецк из РСЗО «Град». По данным администрации Ворошиловского района города, зафиксированы попадания снарядов около Республиканского травматологического центра. Кроме того, прилеты зафиксированы возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», Дворца молодежи «Юность», Выставочного центра, Краеведческого музея, на улице Набережной и проспекте Мира.

В тот же день огонь велся и по окраинам города. Всего за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу 40 ракет.

Специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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