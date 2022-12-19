Два человека погибли при пожаре в частном доме в Уссурийске
Тела двух человек обнаружили в сгоревшем частном доме в Уссурийске (Приморский край). Сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания.
Сообщение о горении поступило ночью 19 декабря с улицы Красина. Пожарные прибыли на место происшествия в течение девяти минут, к тому моменту дом был полностью охвачен пламенем. Площадь пожара составила около 90 кв. м. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. В ликвидации пожара участвовали 10 человек и две единицы пожарной техники.
Тела погибших были обнаружены в ходе тушения. На месте происшествия работали дознаватели МЧС и следователи.
В Нижегородской области тела двух человек обнаружили в сгоревшем частном доме. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неисправность в системе печного отопления.