В Чите на карантин из-за ОРВИ закрыли 25 школьных классов

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) растет на территории Читы. На карантин закрыты 25 классов в городских школах, а также 15 групп в детских садах.

По словам главы комитета образования Читы Оксаны Кирик, ограничительные меры действуют в восьми школах и пяти детских садах. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

По данным за прошлую неделю, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Чите был превышен в 2,8 раза. В госпитализации нуждались 10,1% заболевших. В связи с распространением ОРВИ в образовательных учреждениях действуют утренние фильтры для детей и персонала. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Массовые спортивные и культурные мероприятия с объединением классов в помещениях приостановлены, также не проводятся олимпиады и дополнительные внешкольные мероприятия.