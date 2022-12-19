Более 5 млн беженцев прибыли в Россию из Украины и Донбасса с февраля 2022 года

Свыше 5 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса. Об этом сообщили в понедельник, 19 декабря, в силовых структурах.

«По последним данным, на территорию РФ с февраля прибыли более 5 млн беженцев», — сообщили там в беседе с ТАСС.

Среди беженцев 721 тыс. детей.

В начале декабря сообщалось, что с начала спецоперации России в Европу прибыли 7,8 млн украинских беженца.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что европейские страны должны быть готовы к новой волне украинских беженцев.

Обозреватель Time Лиза Абенд в том же месяце заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, все сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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