Жилой дом поврежден в результате удара ВСУ по Новой Каховке

Украинские военные 17 декабря обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, используя ствольную артиллерию. Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, сообщил в понедельник, 19 декабря, представитель оперативных служб региона.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 15:30 мск [субботы] Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту Новая Каховка восемь снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела получил повреждения многоэтажный жилой дом», — приводит ТАСС слова своего собеседника.

Информация о пострадавших уточняется.

Накануне снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке. Сообщалось, что в результате обстрела были повреждены две квартиры и кровля.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 18 декабря сообщало, что украинские боевики обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град». По информации представительства, было выпущено 10 ракет.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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