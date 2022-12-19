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СМИ сообщили о тайных переговорах Греции и Турции в Брюсселе

Newsbreak.gr: в Брюсселе прошли тайные переговоры Греции и Турции
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Фото: Global Look Press/Giannis Panagopoulos
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В Брюсселе 16 декабря прошли секретные переговоры между Грецией и Турцией. Об этом 19 декабря сообщил портал Newsbreak.gr.

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Со стороны Греции в них участвовала директор дипломатического офиса премьер-министра Анна-Мария Бур. Делегацию Турции возглавлял представитель президента страны Ибрагим Калын.

«В пятницу Ибрагим Калын и Анна-Мария Бура встретились в Брюсселе в условиях строжайшей секретности. Они поговорили в присутствии Йенса Плетнера, дипломатического советника канцлера Германии Олафа Шольца», — сообщило издание.

Переговоры проходили в офисе делегации Германии с открытой повесткой дня и без предварительных условий. Греческая сторона сообщила по итогам переговоров, что «канал связи был восстановлен».

Поводом для переговоров стали заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные 11 декабря. Турецкий лидер пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в случае отправки Афинами оружия на архипелаг Додеканес в Эгейском море. Тогда же уточнялось, что ракеты «Тайфун» секретно разрабатывались в Турции в течение нескольких лет.

Также 6 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия». Он привлек внимание к военным учениям на островах, на которых, согласно договоренностям, не может быть размещено вооружение, и призвал Афины отказаться от подобного шага.

В середине октября главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер высказал мнение, что растущая напряженность в отношениях между Грецией и Турцией может перерасти в полномасштабную войну между странами и привести к расколу НАТО.

Прежде такое же мнение озвучило издание 19FortyFive. В материале, опубликованном 8 сентября, авторы возложили ответственность за происходящее на Эрдогана. Как писал портал, турецкий лидер якобы хочет спровоцировать кризис, чтобы отвлечь граждан от внутриполитических проблем.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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